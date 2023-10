Reaktionen zum Fall Tarik S. „Wen man abschieben kann, den muss man auch abschieben“

„Ich bin erleichtert, dass die Sicherheitskräfte erfolgreich einen möglichen Anschlag bei uns in Duisburg verhindert haben. Es besorgt mich aber, dass sich Jüdinnen und Juden bei uns nicht mehr sicher fühlen“, sagt die Bundestagspräsidentin und Duisburgerin Bärbel Bas. Zum Schutz von Jüdinnen und Juden sowie ihren Einrichtungen brauche es daher dringend mehr Polizeipräsenz. Gewalt gegen Jüdinnen und Juden und Anschläge auf jüdische Einrichtungen dürfe man niemals hinnehmen. „Hier gilt für mich: Nie wieder ist jetzt.“ Zugleich besorge es sie aber auch, dass Musliminnen und Muslime zunehmend angefeindet und diskriminiert werden. Duisburg sei bunt und vielfältig, so Bas. „Wir dürfen uns nicht von Hass, Hetze und Gewalt spalten lassen. Was wir jetzt brauchen und was ich mir wünsche, ist viel mehr Solidarität und Mitmenschlichkeit.“ Weiter fügt sie an, dass in „unserem Land und in unserer Stadt sind wir alle verpflichtet, jegliche Solidarisierung mit Terrororganisationen wie der Hamas, der Hisbollah oder des Islamischen Staates klar zu verurteilen und dagegen mit allen uns zur Verfügung stehenden rechtsstaatlichen Mitteln vorzugehen“. Hierbei vertraue Bas auf die Arbeit der Polizei und der Staatsanwaltschaft. Die bisherigen Solidaritätsdemonstrationen für Israel in Duisburg seien ein deutliches Zeichen: „Die große Mehrheit der Duisburgerinnen und Duisburger akzeptiert keine Israelfeindlichkeit und keinen Antisemitismus in unserer Stadt.“ Das geplante Betätigungsverbot für die Hamas in Deutschland und das Verbot der Samidoun sei eine schnelle und angemessene Reaktion unseres wehrhaften Rechtsstaates, die Bas ausdrücklich unterstützt.