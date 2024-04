Reaktionen auf Thyssenkrupp-Deal „Neue Perspektiven für den Standort durch neuen Investor“

Felix Banaszak, Bundestagsabgeordneter der Grünen aus Duisburg und industriepolitischer Sprecher seiner Fraktion, zeigt sich enttäuscht, dass Konzernchef López am Dienstag wohl nicht nach Duisburg kommen wird: „ Um die Ankündigung bewerten zu können, wären weitere Informationen über die konkreten Konditionen und die Planungen für die Entwicklung der Standorte nötig. Die Betriebsversammlung in der nächsten Woche wäre eine gute Gelegenheit, Licht ins Dunkel zu bringen. Es wäre gut, wenn Herr López seine Absage dafür noch einmal überdenken würde. Banaszak erwartet, dass sich das Management auch langfristig zum Standort bekennt und die Arbeitnehmerseite in die weiteren Überlegungen einbindet. „Es muss jetzt darum gehen, auch über die nächsten Jahre hinaus verbindliche Vereinbarungen für eine nachhaltige Entwicklung der Standorte und gute Arbeit auch in Zukunft zu erzielen.“ Wer bei Thyssenkrupp Steel einsteigen wolle, der müsse auch bereit sein, Kapital für die nötigen Investitionen in den Bestand und in die Transformation zur klimaneutralen Produktion einzubringen. Insofern seien noch viele Fragen zu klären.