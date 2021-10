Nach Abriss der Cölve-Brücke : Ab 15. November fahren RB 31 und RE 44 wieder nach normalem Fahrplan

Duisburg/Moers/Xanten Auf einmal geht alles schnell: Ab Montag, 15. November, sollen die RB 31 („Der Niederrheiner) von Xanten nach Duisburg und den RE 44 („Fossa-Emscher-Express“) von Moers nach Bottrop wieder nach normalem Fahrplan verkehren. Darauf haben sich der VRR und die Bahn verständigt.

Die Bahn demontierte inzwischen die Oberleitungen der Strecke in diesem Bereich, so dass erste Vorarbeiten an der Brücke laufen können. Ab Montag sollen dann die Betonplatten der Fahrbahn demontiert werden, bis nur noch das Stahlgerüst der Cölve-Brücke übrig bleibt. Das wird dann im Anschluss abgerissen, was bis zum 30. Oktober passiert sein soll. In der Folge wird die Bahn die Oberleitungen wieder anschließen.