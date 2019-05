„Identitäre Bewegung“-Aufkleber in Einsatzbus : Polizei-Spinde in Duisburg nach Hinweisen auf rechte Gesinnung durchsucht

Nach dem Fund eines Aufklebers der „Identitäten Bewegung“ (hier auf einem Handy-Display nachgestellt) finden Durchsuchungen in der Polizeikaserne an der Fraunhofer Straße in Duisburg-Neudorf statt. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Nachdem in einem Kleinbus der Duisburger Polizei ein Aufkleber der rechtsextremen „Identitären Bewegung“ gefunden wurde, wird nun das Präsidium durchsucht. Auch die Spinde der Beamten werden geöffnet.

Am Donnerstag, einen Tag, nachdem der Aufkleber in einem Wagen der Polizei entdeckt wurde, findet zur Stunde eine Razzia im Polizeipräsidium Duisburg statt. Dabei sollen Informationen unserer Redaktion zufolge auch die Spinde der Beamten durchsucht werden.

Am Rande einer Anti-Rechts-Demonstration in Duisburg hat am Mittwochabend ein Teilnehmer einen Aufkleber der „Identitären Bewegung“ in einem Wagen der Polizei gesehen. Ein Foto davon verbreitete sich auf Twitter.