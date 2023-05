Durchsuchung in Duisburg Razzia bei kurdischem Verein – Verdacht auf PKK-Nähe

Die Duisburger Polizei hat in der vergangenen Woche die Räume eines kurdischen Kulturvereins in Rheinhausen und eine Wohnung durchsucht. Eine entsprechende Razzia bestätigte die Polizei auf Anfrage unserer Redaktion. Demnach wurden mehrere Dokumente und Computer beschlagnahmt. Zuvor hatte es Hinweise gegeben, dass ein 51-jähriger Kurde Mitglied oder Unterstützer einer terroristischen Vereinigung ist. Nach Informationen unserer Redaktion könnte es sich dabei um die Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) handeln, die in Deutschland verboten ist.