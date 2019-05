Kriminalität in Duisburg : Rauschgiftfahnder schnappen mutmaßliche Drogenbande

Kriminalität in Duisburg

Duisburg Der Duisburger Kriminalpolizei ist ein besonderer Erfolg gelungen: Dank akribischer Ermittlungsarbeit konnten Rauschgiftfahnder eine Gruppe von insgesamt sieben tatverdächtigen Männern im Alter zwischen 21 und 39 Jahren festnehmen und Betäubungsmittel sicherstellen.

Bereits am 3. Mai machten die Ermittler die Gruppe von sechs Tatverdächtigen rund um den 22 Jahre alten mutmaßlichen Duisburger Haupttäter dingfest. Bei zehn Durchsuchungen, die zwischen 7 Uhr morgens bis 16 Uhr unter anderem auf der Beethovenstraße in Rheinhausen und in Moers erfolgten, stellten die Polizisten umfangreiches Beweismaterial sicher.