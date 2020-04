20 Tatverdächtige ermittelt : Raubserie in Duisburg-Homberg aufgeklärt – Täter im Teenager-Alter

Duisburg Durch akribische Ermittlungen und dank zahlreicher Zeugenhinweise haben Staatsanwaltschaft und Polizei Duisburg die Raubserie in Homberg aufgeklärt. 20 Teenager waren daran beteiligt.

Ende vergangen Jahres und in den ersten Monaten 2020 haben Jugendliche in unterschiedlicher Besetzung Geschäfte und Kioske ausgeraubt. Sie waren dabei skrupellos zu Werke gegangen und haben Angestellte mit Schlagstöcken, Messern und Hämmern bedroht. Insgesamt konnten 20 Tatverdächtige im Alter zwischen 16 und 19 Jahren identifiziert werden, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die fünf mutmaßlichen Haupttäter befinden sich derzeit in Untersuchungshaft.