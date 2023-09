Ratssitzung in Duisburg Erster Livestream aus der Mercatorhalle mit drei Kameras

Fotos, Film- und Tonaufnahmen waren in der Vergangenheit während laufender Ratssitzungen tabu. So gesehen wird bei der nächsten Sitzung am Montag, 18. September, ab 15 Uhr eine neue Ära eingeläutet. Erstmals wird sie – natürlich nur, was den öffentlichen Teil angeht – per Videostream live übertragen. Auf eine entsprechende Änderung der Geschäftsordnung hatte sich der Rat in seiner jüngsten Sitzung im Juni mehrheitlich geeinigt.