Bezahlkarte statt Bargeld für Asylbewerber in Duisburg „Wir begrüßen Maßnahmen zur Vermeidung von Sozialleistungsmissbrauch“

Die Fraktion Junges Duisburg (JUDU) hat jetzt einen Antrag für die Ausgabe der Karte statt Bargeld gestellt. Der Rat soll sich damit in seiner nächsten Sitzung am 19. Februar befassen. Die Fraktion wünscht sich, dass Duisburg hier eine Vorreiter-Rolle einnimmt und die Bezahlkarte für Flüchtlinge einführt. Die Bezahlkarte für leistungsberechtigte Asylbewerber, so argumentieren JUDU-Fraktionschef Oliver Beltermann und seine Parteifreunde, biete „zahlreiche Vorteile“.