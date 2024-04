Ratssitzung in Duisburg „Wir sind begeistert und warten auf den ersten Spatenstich“

Mit großer Mehrheit hat der Rat der Stadt in seiner Sitzung am Montagnachmittag eine Resolution mit dem Titel „Arbeitsplätze in der Stahlindustrie sichern und die ökologisch-wirtschaftliche Transformation erfolgreich unterstützen“ beschlossen. Darin heißt es, der Rat stehe solidarisch an der Seite der Beschäftigten von Thyssenkrupp und ihren Familien sowie für den langfristigen Erhalt der Arbeitsplätze in der Duisburger Stahlindustrie. Betriebsbedingte Kündigungen müssten ausgeschlossen sein, der Stahlstandort Duisburg erhalten werden.