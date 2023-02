Sitzung in der der Mercatorhalle Rat beschließt niedrigere Grund- und Gewerbesteuern

So wird der Hebesatz für die Grundsteuer B um zehn Prozentpunkte von 855 auf 845 sinken. Das bedeutet geringere Belastungen für Eigentümer, die ihre Immobilie selbst bewohnen. Aber auch Mieter, die die Grundsteuer in der Regel über die Nebenkosten zahlen müssen, werden entlastet. Auch nach der Absenkung bleibt der Steuersatz vergleichsweise hoch. Von den Nachbarstädten Duisburg ist die Grundsteuer B nur in Mülheim (890) noch höher, während sie in Moers (740), Oberhausen (670), Dinslaken (648), Krefeld (533) oder Düsseldorf (440) zum Teil deutlich darunter liegt.