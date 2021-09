Verkehr in Rahm : Der Radweg, der ins Nichts führt

Das Ende eines Radwegs in Rahm. Eine Fortführung wird es hier in absehbarer Zeit nicht geben. Foto: Gabriele Schreckenberg

Rahm Schwer realisierbare nötige Grundstückskäufe verhindern eine Fortführung, argumentiert die Stadt. An dem derzeitigen Zustand wird sich also auch künftig wohl nichts ändern.

(gs) Es gibt einen Radweg, aus Angermund kommend, der in Rahm plötzlich endet, ohne, dass er weitergeführt wird. Der Radweg führt am Brockerhof in Angermund vorbei, am Forsthaus, dem Sitz des ehemaligen Revierförsters der Gräflich Spee’schen Forstbetriebe und endet quasi im Nichts kurz hinter der Stadtgrenze Duisburg-Rahm. Warum ist das so? ist eine Fortführung geplant?