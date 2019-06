Festival-Projekt : Die „Junge Triennale“ sucht Räume in Hochfeld

Duisburg Das theaterpädagogische Angebot plant ein interaktives Projekt und benötigt einen Standort.

(RP) In Hochfeld soll in den kommenden Monaten ein „Safe Space“ (sicherer Raum) errichtet werden. Ein etwa 80 bis 150 Quadratmeter großer, leerstehender Raum soll Anlaufstelle für junge Menschen werden, in dem sie sich kreativ ausleben können. Da der „Safe Space“ in Kooperation mit der Globus Gesamtschule (Gitschiner Straße 107, 47053 Duisburg) realisiert wird, sollen sich die Räumlichkeiten in fußläufiger Umgebung der Dependance in Hochfeld befinden. Die Gesamtschule plant, die Zusammenarbeit in den Schulalltag und im Fach „Darstellen und Gestalten“ auch in den Unterricht einzubinden.