Überfall in Duisburg : Räuberinnen treten Mädchen in den Bauch

Duisburg Eine Passantin half einem 15-jährigen Mädchen, das von in Marxloh zusammengeschlagen worden war. Vorher hatte sie bereits versucht, die Räuberinnen zu verjagen.

Couragiert ging eine unbekannte Helferin am Freitag, 6. Dezember, gegen 10.40 Uhr in einer Parkanlage an der Markgrafenstraße in Obermarxloh bei einem Raub dazwischen – und das gleich zwei Mal. Jetzt sucht die Polizei nach dieser Passantin und bittet sie, sich beim Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0203 280-0 zu melden.