Polizei fahndet mit Fotos : Männer verfolgen Seniorin von Duisburg nach Mülheim – und rauben sie aus

Duisburg Eine Frau aus Mülheim wurde von zwei Unbekannten in ihrem Haus angegriffen und ausgeraubt. Offenbar verfolgten die Männer die 72-Jährige bereits von einem Geldautomat in der Duisburger Innenstadt.

Zwei Räuber haben eine Seniorin von Duisburg nach Mülheim verfolgt, um sie auszurauben. Die Polizei konnte anhand von Bildern aus Überwachungskameras in Straßenbahnen feststellen, dass sich die Männer bereits in Duisburg an die Fersen der Frau geheftet hatten. Vermutlich hätten sie ihr Opfer bereits in Duisburg beim Geldabheben in einer Bankfiliale beobachtet, sagte ein Polizeisprecher in Essen am Montag.