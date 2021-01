Wie fahrradfreundlich ist Duisburg? : Mehr Radler in der Pandemie unterwegs

Duisburg Der Radverkehr hat in der Pandemie auch in Duisburg zugenommen. Zu diesem Schluss kommt der Allgemeine Deutsche Fahrrad Club (ADFC). Von einer wirklich fahrradfreundlichen Stadt sei man aber noch weit entfernt.

In Duisburg gibt es keine „Pop-Up-Radwege“ wie zum Beispiel in Düsseldorf – der allerdings sehr umstritten war – oder eine andere Förderung des Radverkehrs wegen der Corona-Krise. „Trotzdem hat auch bei uns der Radverkehr im letzten Jahr merklich zugenommen, auch wenn es keine konkreten Zählstellen in der Stadt gibt“, so Duisburgs ADFC-Vorstandssprecher Herbert Fürmann. Die Rekord-Beteiligungen beim Stadtradeln und dem Fahrradklima-Test belegten das.

Für eine wirkliche Verkehrswende in Duisburg seien aber auch vor Ort noch dicke Bretter zu bohren, bis der Radverkehr in dieser Stadt als vollwertiges Verkehrsmittel gleichberechtigt wahrgenommen und behandelt wird. Duisburg sei halt immer noch in erster Linie eine Auto-Stadt. „Für den Titel ‚fahrradfreundliche Stadt‘ bedarf es auch in 2021 noch große Anstrengungen“, so der ADFC. Deutschlandweit hatte die Bundesregierung mit dem Nationalen Radverkehrsplan (NRVP) 2020 einen Anteil des Radverkehrs am Gesamtverkehr von 15 Prozent angestrebt, was nach ADFC-Angaben nicht erreicht worden sei. In Deutschland lag er zuletzt bei rund elf Prozent, in den NIederlanden bei 27 Prozent. Während Bremen, Berlin und Hamburg hierbei Steigerungsraten erzielten konnten, gab es in Bundesländern wie Niedersachen, Schleswig-Holstein, Baden-Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz und eben auch in NRW nur einen geringen Anstieg des Radverkehrs.