Einsatz in Duisburg Radfahrer zieht Waffe – Spezialeinheit umstellt Wohnblock

In Duisburg hat ein Mann auf einem Fahrrad mehrere Menschen mit einer Waffe bedroht, die zunächst wie eine echte Schusswaffe aussah. Wie die Polizei mitteilt, rückten am Sonntagabend mehrere Streifenwagen zur Elisabethstraße aus. Zeugen schilderten, der Mann sei zuvor in Schlangenlinien gefahren und zusammen mit einer Frau in einem Mehrfamilienhaus verschwunden. Nach Angaben der Polizei sei man zunächst davon ausgegangen, dass es sich bei der Waffe womöglich um eine echte Schusswaffe handelt. Deshalb umstellte die Polizei das Wohnobjekt.