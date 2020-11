Gericht weist Eilantrag zurück : „Querdenker“-Demo in Duisburg darf am Sonntag nicht stattfinden

„Querdenker“-Demo in Duisburg darf am Sonntag nicht stattfinden

Duisburg Das Verwaltungsgericht Düsseldorf hat aus Sorge vor Verstößen gegen Hygieneauflagen einen Eilantrag der „Querdenker“-Bewegung abgelehnt. Damit bleibt eine für Sonntag in Duisburg geplante Corona-Demo mit 5000 Teilnehmern verboten. Es ist das erste Mal, dass die Düsseldorfer Richter so entscheiden.

Eine für Sonntag angemeldete sogenannte Querdenker-Demonstration in Duisburg bleibt verboten. Das Verwaltungsgericht Düsseldorf lehnte einen Eilantrag gegen das von der Stadt Duisburg ausgesprochene Verbot ab, wie das Gericht am Donnerstag mitteilte. Das Verbot der Veranstaltung unter dem Titel „Gegen Diskriminierung – Für Menschenrechte“ erweise sich voraussichtlich als rechtmäßig, befanden die Richter. Es ist das erste Mal, dass die Düsseldorfer Richter ein solches Verbot bestätigen. Angemeldet für die Demo waren 5000 Teilnehmer. Vorgesehen war, dass sie am Sonntagabend vom Zoo bis vor das Duisburger Rathaus ziehen.