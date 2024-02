Prozessauftakt um Schießerei am Hamborner Altmarkt 16 Schüsse und das große Schweigen

Das mediale Interesse an diesem Prozess ist groß, das Polizeiaufgebot mit bewaffneten und unbewaffneten Beamten beinahe noch größer. Der Superlativ wird am Mittwochmittag aber mit den Sicherheitsvorkehrungen vor Saal 201 des Duisburger Landgerichtes erreicht. Grund für den Trubel sind zwei Männer, die sich eigentlich sehr ähnlich sind, dabei gehören sie verfeindeten Lagern an. Kamil D. ist Mitglied eines türkisch-libanesischen Clans, der andere, Oktay K., der Hells Angels.