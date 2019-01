Jugendliche wegen versuchten Mordes angeklagt: Prozessauftakt nach Angriff auf schwangere 17-Jährige

Duisburg Vier Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren müssen sich ab dem 17. Januar vor der Jugendkammer des Duisburger Landgerichts wegen versuchten Mordes verantworten. Sie sollen versucht haben, eine schwangere 17-Jährige und ihr ungeborenes Kind getötet zu haben.

Die vier Jugendlichen, die am 6. September des vergangenen Jahres in Duisburg-Friemersheim auf eine schwangere 17-Jährige eingeschlagen und eingestochen haben sollen, müssen sich demnächst vor dem Duisburger Landgericht wegen versuchten Mordes verantworten. Alle sind zwischen 16 und 17 Jahre alt.

Der Prozess, der am Freitag, 17. Januar, um 10 Uhr vor der Jugendkammer beginnt, wird aufgrund des Alters der Angeklagten an allen Verhandlungstagen nicht öffentlich sein. Insgesamt sind sieben Verhandlungstermine angesetzt. Den Vorsitz hat Richter Metzler.

Laut Anklageschrift war einer der Angeklagten der mutmaßliche Vater des ungeborenen Kindes der – zur Tatzeit – 17-jährigen Geschädigten. Da er kein Interesse an der Schwangerschaft gehabt haben soll, soll er mit den weiteren Angeklagten verabredet haben, das ungeborene Kind und die Mutter zu töten.

Hierzu soll sich der mutmaßliche Kindsvater mit der Geschädigten am 6. September zu einem Gespräch in Friemersheim verabredet haben, wo die übrigen Angeklagten mit Messern bewaffnet in einem Gebüsch versteckt gewartet haben sollen. Auf ein Zeichen des mutmaßlichen Kindsvaters sollen die übrigen Angeklagten die Geschädigte angegriffen und sie mit sieben Messerstichen verletzt haben.