Mordprozess in Duisburg Urteilsverzögerung im Falschfahrerin-Prozess

Bereits am zweiten Prozesstag gestand die Angeklagte zumindest indirekt, mit ihrem Auto in die entgegengesetzte Richtung auf die Autobahn gefahren zu sein, eine Selbstmordabsicht schloss sie in ihrer Einlassung aus. Außerdem habe die Duisburgerin, die zum Zeitpunkt der Tat an schweren Depressionen litt, keine Erinnerung an den Tag, sie soll sich in einem Verwirrungszustand befunden haben. Vieles deutet darauf hin, dass die Frau zum Tatzeitpunkt schuldunfähig war.