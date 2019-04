Gericht : Bekannter soll Frank M. erstickt haben

Friemersheim Manfred S. (38) steht wegen Totschlags vor Gericht. Im Streit um eine Vaterschaft soll er Frank M. (47) in dessen Wohnung erstickt haben. Das Opfer war Darsteller einer Doku-Soap, die in der Eisenbahnsiedlung spielte

(bm) Frank M. (47) soll hilfsbereit und in der Eisenbahnsiedlung in Friemersheim sehr beliebt gewesen sein. Fans der Doku-Soaps von Privatsendern war er durch seine Auftritte in der Serie „Hartz und herzlich“ bekannt. Der gewaltsame Tod des 47-Jährigen beschäftigt seit gestern die Schwurgerichtskammer des Landgerichts am König-Heinrich-Platz. In der Nacht zum 17. August soll Manfred S. (38), der ganz in der Nähe wohnte, Frank M. in dessen Wohnung erstickt haben.