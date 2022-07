Auseinandersetzung mit Maler in Esens : Prozess gegen Künstler Cyrus Overbeck startet

Auseinandersetzung mit Maler in Esens

Cyrus Overbeck mit seinen Anwälten in Saal 210 im Amtsgericht Ruhrort. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Der 52-Jährige soll den in Esens lebenden Maler Hans-Christian Petersen verunglimpft haben. Er warf ihm eine Nähe zu dessen Vater, einem der Lieblingsmaler der Nazis, vor. Die Stadt in Niedersachsens reagierte mit Unverständnis.

Overbeck lebte bis 2020 selbst in Esens und hatte dort eine Wohnung bezogen, die in der selben Straße lag wie die von Petersen. Der Künstler sah sich Anfeindungen und Angriffen aus der rechtsextremen Szene ausgesetzt, nachdem er die angebliche ideologische Nähe Petersens zu seinem Vater, dessen Kunstwerke Adolf Hitler persönlich kaufte, angeprangert hatte. Als die Stadt Esens sich daraufhin weigerte, die Kunst Petersens aus dem öffentlichen Raum zu verbannen und die Vorwürfe zurückwies, warf Overbeck dem Stadtrat vor, neofaschistische Strukturen zu decken.

Das Gericht berief in dieser Woche ein Strafbefehlsverfahren ein, um Overbeck ohne Zeugen anzuhören. Ein vom Gericht bestellter Gutachter soll in der Hauptverhandlung klären, inwieweit man Petersen eine nationalsozialistische Gesinnung unterstellen dürfe. Ein Termin wurde bislang noch nicht angesetzt.

Petersen hatte 1993 zusammen mit dem Vordenker der Neuen Rechten in Frankreich, Alain de Benoist, die Biografie seines Vaters im rechtsextremen Grabert Verlag veröffentlicht. Zudem soll er noch immer die Bilder von Wolfgang Petersen zum Verkauf anbieten – ohne Einordnung. Der Vater galt als einer der wichtigsten NS-Maler im Dritten Reich, auch Herrmann Göring hatte seine Werke in der privaten Sammlung stehen. Als Mitglied einer Spezialeinheit der SS nahm Petersen am Überfall auf Polen teil.