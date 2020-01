Terror-Prozess in Celle : Mitangeklagter aus Duisburg räumt Sympathie für IS ein

Mitangeklagter aus Duisburg räumt Sympathie für IS ein

Terror-Prozess in Celle

Der Mitangeklagte aus Duisburg (rechts im Bild) sagte am Dienstag vor Gericht aus. Foto: dpa/Ole Spata

Duisburg Im Prozess gegen den mutmaßlichen IS-Deutschlandchef Abu Walaa sagte am Dienstag ein Mitangeklagter aus Duisburg aus. Er räumte Sympathie für die Terrormiliz IS ein.

Der Reisebüroinhaber aus Duisburg sagte vor dem Oberlandesgericht Celle, er habe den IS aber nicht aktiv unterstützt und er habe seine Koranschüler auch nicht zu einer Ausreise in das IS-Gebiet ermuntert. „Anfang 2015 hatte ich eine gewisse Sympathie für diese Terrororganisation, das kann ich nicht abstreiten“, sagte der Mann.

Die Anklage wirft dem Türken vor, junge Leute im Hinterzimmer seines Reisebüros in Duisburg-Rheinhausen islamistisch radikalisiert zu haben. Am vergangenen Prozesstag hatte der Mann eine vorbereitete Erklärung verlesen und die Vorwürfe der Anklage zurückgewiesen, am Dienstag antwortete er erstmals auf Nachfragen des Gerichtes.