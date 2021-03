Kostenpflichtiger Inhalt: Abbau im Duisburger Süden : Kampf um die Kiesgrube

35 Millionen Tonnen Kies werden im Rheinbogen vermutet. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Im Sommer will das Ruhrparlament entscheiden, ob der begehrte Rohstoff am Rhein in Mündelheim abgebaut werden darf.Bei Bürgern und Kommunalpolitikern regt sich Protest – auch weil eine erste Probe wohl illegal entnommen wurde.