Jugendkriminalität in Duisburg : „Wir wollen motivieren, nicht bestrafen“

Duisburg Die Polizeibeamten und Pädagogen der Initiative „Kurve kriegen“ versuchen gefährdete Jugendliche davor zu bewahren, sogenannte Intensivtäter zu werden. 140 junge Duisburger haben das Programm inzwischen durchlaufen.

Duisburg ist beim Kampf gegen Jugendkriminalität auf einem guten Weg. Im Jahr 2019 ermittelte die Polizei weniger Tatverdächtige und deutlich weniger Straftaten von Duisburgern im Alter von unter 21 Jahren als noch in den Jahren zuvor. Das geht aus dem Kriminalitätsbericht der Duisburger Polizei für das Jahr 2019 hervor. Das Problem: Die Gesamtzahl der von Jugendlichen begangenen Straftaten ist mit 4603 noch immer hoch. Außerdem finden sich bereits in diesem Altersspektrum viele Mehrfach- und Intensivtäter. So sind der Polizei zufolge zwischen sechs und zehn Prozent aller Tatverdächtigen Kinder im Alter zwischen acht und 15 Jahren für bis zu 50 Prozent der Delikte in dieser Altersgruppe verantwortlich. Die Polizei versucht dieser Entwicklung zum einem mit einem Intensivtäterprogramm, zum anderen mit der Initiative „Kurve kriegen“ zu begegnen. Für letztere stellte die Duisburger Polizei nun eine beeindruckende Bilanz vor.