Mercator-Matinéen in Duisburg Einblicke in eine Umbruch-Zeit

Längst sind die vom Traumzeit-Erfinder und Autor Wilfried Schaus-Sahm konzipierten Mercator-Matinéen ein fester Bestandteil im kulturellen Leben der Stadt geworden. Die Veranstaltungsreihe mit jährlich wechselnden Themenschwerpunkten bietet nicht nur populärwissenschaftliche Vorträge renommierter Persönlichkeiten aus Wissenschaft und Forschung, sondern auch Formate wie Konzerte, Lesungen oder Diskussionen. In diesem Jahr stellt Schaus-Sahm die Reihe unter das vielsagende Motto „Von Freiheit, Lust und Fegefeuer“. An Beispielen soll gezeigt werden, wie die sich wandelnde Geisteswelt der Mercator-Zeit in Kunst, Literatur und Musik ihren Widerhall fand und welche prägende Wirkung dieser Prozess für die westliche Kultur bis in unsere Tage hat.