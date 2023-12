Festgestellte Bremse und Qualm Wieder Probleme bei der DVG auf der Linie 903

Wieder wurden die Nerven der Duisburger Bahnfahrenden auf die Probe gestellt. Am Dienstagmittag hat sich die Bremse bei einem Fahrzeug der Linie 903 an der Haltestelle „Auf dem Damm“ festgesetzt. Dadurch kam es zu Rauch an der Haltestelle und zu Verspätungen bis in den Nachmittag hinein. Die Haltestelle „Auf dem Damm“ konnte etwa 30 Minuten von den Linien 903 sowie U79 nicht angefahren werden, bestätigt die DVG. Die U79 fuhr also nur bis zur Haltestelle „Duissern“.