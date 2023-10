Pro-Palästina-Demo in Duisburg Mehr als 100 Demonstranten – Polizei bekommt Ausschreitungen schnell in den Griff

„Ich bin nicht für die Hamas“, sagt ein Mann am Montagabend im Duisburger Stadtteil Hochfeld. Für Israel ist er allerdings offenbar auch nicht. Also hat er sich am Brückenplatz neben rund 100 weiteren Demonstranten versammelt. Bewacht von einem massiven Polizeiaufgebot hat hier gegen 19.20 Uhr eine Demo für Gaza begonnen. Es wehen palästinensische Fahnen, die Teilnehmer brüllen „Kampf dem Faschismus“ und nennen Gaza das größte Gefängnis der Welt.