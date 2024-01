Karneval in Duisburg Die Spannung steigt: Wer besteigt den Südsternthron?

Duisburg · Serm gilt zurecht als die Karnevalshochburg im Duisburger Süden. Das liegt nicht zuletzt am Karnevalszug und der traditionellen Prinzenkürung im Festzelt. Was die Narren hier am Samstag erwarten dürfen.

18.01.2024 , 07:44 Uhr

Karenvalfeiern können sie in Serm – hier ein Bild vom Zug im Dorf aus dem vergangenen Jahr. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Die Karnevalsgesellschaft Südstern Serm eröffnet in diesem Jahr traditionsgemäß ihre Karnevalsession am Samstag, 20. Januar, um 19 Uhr mit der Prinzenkürung im Festzelt auf dem Kasselle-Pitter-Platz, Am Breitenkamp. Einlass ist bereits um 18 Uhr. Nach dem Einmarsch der Formationen, mit den Amazonen, der Prinzengarde , dem Elferrat und dem alten Prinz Kevin und seinem Hofmarschall Thomas beginnt ein unterhaltsames Programm. 51 Bilder So schön war der Tulpensonntagszug in Duisburg-Serm 51 Bilder Foto: Christoph Reichwein (crei) Dazu tragen bei: der Comedian John Doyle der mit urkomischen Anekdoten über das Leben als Amerikaner in Deutschland berichtet, die Bürgergarde Blau Gold, die Partyband „Veedel for 12“ und natürlich die eigene Tanzgarde mit den Sternschnuppen, den Stellas und den „Lecker Mädschen“. Was Sie zu den Karnevalsumzügen in Duisburg wissen müssen Rosenmontag, Nelkensamstag, Tulpensonntag 2024 Was Sie zu den Karnevalsumzügen in Duisburg wissen müssen Nach einer Ehrung werden der alte Prinz und sein Hofmarschall verabschiedet. Danach wird das große Geheimnis gelüftet, wer der neue Prinz auf dem Südstern. wird Das große Rätselraten wird gegen 21 Uhr endlich beendet. Nach der Besteigung des Südsternthrons führen die „Lecker Mädschen" den Gardetanz auf und für Stimmungs- und Tanzmusik ist bis zum Ende der Veranstaltung gesorgt. An der Abendkasse sind noch Karten für die Prinzenkürung zu erhalten. Am Sonntag, 21. Januar, beginnt um 11.11 Uhr die Vorstellung der Sermer Kinderprinzen-Crew. Einlass ist hier um 10.30 Uhr. Die Kinderprinzencrew wird angeführt von Prinz Mats I (Deliev) und seiner Prinzessin Summer Rose (Klingelhöfer). Begleitet werden die beiden von Pagin Betty (Nilkes) und Page Luis (Leygraf). Alle vier freuen sich schon auf ihren Auftritt.

(RP)