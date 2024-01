„Ihre Taten sind gelebter Ausdruck für Solidarität“ 24-Jährige erhält Duisburger Preis für Toleranz und Zivilcourage

Toleranz und Zivilcourage seien niemals eine Selbstverständlichkeit, sagt Bärbel Bas, Bundestagspräsidentin und nun Laudatorin beim Preis, der genau diese Tugenden jährlich bei der Jüdischen Gemeinde auszeichnet. Unsere Gesellschaft brauche Menschen, die für Solidarität einstehen, für eine lebendige und lautstarke Zivilgesellschaft, sie brauche Sport, Kultur, Wirtschaft und die Religionsgesellschaft, und sie brauche die Mitte. Grade in Zeiten, in denen Mitglieder der AfD mit Rechtsextremisten Pläne für die Vertreibung Tausender Menschen aus Deutschland schmieden, in Zeiten, in denen der gegenseitige Austausch abgenommen hat oder Menschen wieder ausgegrenzt werden, allein wegen ihrer Herkunft. Wir brauchen die Mitte, sagt Bas, „mir sind noch viel zu viele Bürger viel zu leise. Wir brauchen Menschen, die sich engagieren.“