Schuldneratlas 2021 : Duisburg will Überschuldungsquote mit Prävention senken

Duisburg will Überschuldungsquote mit Prävention senken

Duisburg Die Stadt hatte das erneut schlechte Ergebnis im Schuldneratlas bereits erwartet. Um den leichten Positivtrend dauerhaft zu verstetigen, sollen bereits vorhandene Programme helfen.

Dass Duisburg am Mittwoch im „Schuldneratlas 2021“ wieder schlecht abgeschnitten hat (wir berichteten), ist für die Stadt keine Überraschung. „Das Ergebnis des Schuldneratlas 2021 war leider zu erwarten“, teilt ein Sprecher auf Anfrage unserer Redaktion mit. „Das Ruhrgebiet ist immer noch geprägt von hoher Arbeitslosigkeit, Einkommensarmut, einer hohen Anzahl an Haushalten mit Mindestsicherungsleistungen und hohen Überschuldungsquoten.“ Verstärkt würde dies laut Stadt noch durch Sprach- und Leseprobleme bei Betroffenen und ein mangelndes Verständnis im Umgang mit Geld.

Auch wenn die Überschuldungsquote in Duisburg im Vergleich zum Vorjahr um 1,37 Prozent gesunken sei, brauche es daher mehr Aufklärung und Prävention, um eine dauerhafte Änderung herbeizuführen. „Gute Erfahrung hat die Stadt Duisburg bei Präventionsaktionen in den berufsbildenden Schulen gemacht“, heißt es dazu weiter. In Zusammenarbeit mit den Duisburger Sozialarbeiten wolle die Stadt noch mehr solcher Programme umsetzen.