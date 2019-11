Porträtkonzert von Gerhard Stäbler : Anteilnahme mit Musik und Blumen

Thomas Krützberg, Gerhard Stäbler, Kunsu Shim und Alfred Wendel (von links) vor dem mit Rosen dekorierten Konzertflügel. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Beim Porträtkonzert zum 70. Geburtstag von Gerhard Stäbler im Opernfoyer wurde auch noch einmal dem verstorbenen Alt-Oberbürgermeister Josef Krings gedacht.

Nach Stuttgart und Köln widmete nun auch Duisburg dem Komponisten Gerhard Stäbler ein (nachträgliches) Geburtstagskonzert. Anlass dafür war dessen 70. Geburtstag am 20. Juli. Mit „in myself I am“ sei der Konzertabend in äußerst passender Weise dem Komponisten wie auf den Leib geschrieben, stellte Duisburgs Kulturdezernent Thomas Krützberg in seinem Grußwort fest – trotz oder vielleicht gerade wegen seiner unermüdlichen „Rastlosigkeit“ in Sachen Musik und Kunst.

Mit der gleichlautenden Komposition „für Sopran, Klavier, Aktionen und Düfte“, wie Stäbler sein Werk „in myself I am“ im Untertitel nennt, uraufgeführt 2016 in Stuttgart, startete der besondere Konzertabend im vollbesetzten Opernfoyer des Duisburger Theaters. Protagonisten dieser Darbietung waren die Sopranistin Alessia Hyunkyung Park, die für die ursprünglich vorgesehene, dann aber erkrankte Alexandra von der Weth eingesprungen war, sowie der Pianist und Dirigent Roland Techet. Ergreifend und bedeutungsvoll zugleich beendete Hyunkyung Park den letzten Satz der Komposition, indem sie mehrere Sträuße langstieliger roter Rosen brach und diese auf dem am Boden liegenden Deckel des Konzertflügels – einem Grab vergleichbar – drapierte. Symbolisch sollten die Blumen damit einerseits Teil der Musik (durch den durch sie verbreiteten Duft nämlich) und andererseits Ausdruck von Anteilnahme (am Tod des vor zwei Wochen verstorbenen Duisburger Alt-Oberbürgermeisters Josef Krings) sein, ließ Stäbler in seiner den Abend ausklingenden Danksagung das Publikum wissen.

Doch bis es soweit war, gab es einen mit Stimme, Flöte, Oboe, Klarinetten, Viola, Cello, Schlagzeug, Klavier und Performern besetzten mehrteiligen Kompositionsreigen zu hören und zu sehen, der aus Werken von Stäbler, Dieter Schnebel, Nam June Paik und Kunsu Shim bestand. Neben jenen Instrumenten hatte das elfköpfige Ensemble aber auch noch Fliegenklatschen, Blechdosen und lange Schnüre für seinen musikalischen Vortrag im Einsatz.

In derselben Ensemblestärke wurde dann abschließend Stäblers 2017 in Düsseldorf uraufgeführtes Musikwerk „Verwandeln“ dargeboten, das mit Schlagzeug beginnt und dem erst die Streicher, dann die Bläser folgen und zum Schluss die Stimme. Dieses „Septett mit Vokalperformances“, wie es im Untertitel heißt, ist inspiriert von Ingeborg Bachmanns Gedicht „Dunkles zu sagen“ und gehört zu einer Reihe von Kompositionen Stäblers, die sich mit dem Mythos „Orpheus“ befassen. Dort heißt es: „Aber wie Orpheus weiß ich auf der Seite des Todes das Leben, und mir blaut dein für immer geschlossenes Aug.“