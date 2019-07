Vorfall in Duisburg : Joggender Polizist stellt Fahrraddiebe und wird schwer verletzt

Der Polizist joggte in seiner Freizeit am Üttelsheimer See entlang, als ihm die zwei Jugendlichen entgegenkamen (Symbolbild). Foto: Keystone

Duisburg Ein Polizist aus Duisburg hat in seiner Freizeit zwei jugendliche Fahrraddiebe gestellt, diesen Einsatz aber teuer bezahlt. Er wurde von einem der Teenager mehrfach ins Gesicht geschlagen.

Der Polizist joggte am Dienstag am Üttelsheimer See entlang, als ihm die beiden Jugendlichen (15, 16) entgegenkamen. Sie schoben ein grünes Damenrad. Als der 16-Jährige das Fahrrad in ein Gebüsch schmiss, sprach der Beamte (44) das Duo an und forderte sie auf, stehen zu bleiben. Der Jugendliche schlug dem Polizisten daraufhin mehrfach ins Gesicht stürzte mit ihm auf den Boden, während sein 15-jähriger Begleiter daneben stand.