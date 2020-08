„Genau richtig gehandelt“ : Polizist aus Duisburg nach Schuss auf Angreifer entlastet

Duisburg Nach dem Schuss eines Polizisten auf einen 42 Jahre alten Angreifer in einem Duisburger Krankenhaus hat die Staatsanwaltschaft dem Beamten korrektes Verhalten bescheinigt. Der Polizist handelte demnach in Notwehr.

„Der Beamte hat genau richtig gehandelt“, sagte der Duisburger Staatsanwalt Alexander Bayer am Dienstag. Dies habe eine Überprüfung des Schusswaffengebrauchs durch die Polizei Düsseldorf ergeben.

Der 42-Jährige soll am Montag vergangener Woche in dem Krankenhaus mit zwei abgebrochenen Glasflaschen auf zwei Polizeibeamte losgegangen sein, die ihn bewachten. Der eine Polizist habe mehrfach einen Schusswaffengebrauch angedroht und dann gezielt einen nicht tödlichen Schuss abgegeben, berichtete Bayer weiter. Der Staatsanwalt sprach von Notwehr. Der Getroffene sei anschließend in das Justizvollzugskrankenhaus Fröndenberg gebracht worden. Es habe keine Lebensgefahr bestanden.