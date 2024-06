Vorfall in Duisburg Polizeihund Cooper findet mutmaßlichen 14-jährigen Einbrecher

Eine Anwohnerin der Friedrich-Ebert-Straße in Walsum-Overbruch alarmierte in der Nacht zum Samstag gegen 3.40 Uhr die Polizei, weil sie von einem lauten Klirren aus dem Schlaf gerissen wurde. Vor Ort entdeckten die Einsatzkräfte eine zerstörte Fensterscheibe in der Filiale eines Lebensmittel-Discounters, außerdem ein verdächtiges Stoffstück an einem an die Bahngleise angrenzenden Zaun.