Polizei setzt Taser ein Nackter Mann randaliert mitten auf der Straße in Duisburg

Duisburg · Nur wenige Tage nachdem in Duisburg ein Mann, der in eine Psychiatrie eingewiesen werden sollte, bei einem Polizeieinsatz erschossen wurde, kam es in der Stadt am Samstagabend erneut zu einer heiklen Situation mit einer offensichtlich verwirrten Person.

25.08.2023, 11:20 Uhr

Die Polizisten setzten einen Taser ein, um den Mann ruhig zu stellen. Foto: dpa/Rainer Jensen

Wie die Duisburger Polizei am Montag in einer Erklärung mitteilte, wählten am Samstagabend gegen 19.25 Uhr mehrere Passanten den Notruf und berichteten von einem nackten Mann, der auf der Wanheimer Straße im Stadtteil Hochfeld randalieren sollte. Laut den Anrufern soll er auf Autos gesprungen und „völlig durchgedreht“ sein. Als die ersten Polizisten am Einsatzort eintrafen, schlug der völlig unbekleidete Mann gegen die Scheibe des Streifenwagens, zog mit aller Gewalt am Griff der Fahrertür, riss ihn ab und schleuderte ihn auf den Boden. 56-Jähriger aus Duisburg starb durch zwei Schüsse aus Polizeiwaffe Obduktionsbericht liegt vor 56-Jähriger aus Duisburg starb durch zwei Schüsse aus Polizeiwaffe Die Beamten fuhren ein Stück weiter, stiegen aus und versuchten erfolglos, den Unbekannten zu beruhigen. Sie drohten mündlich und durch Betätigung einer Taste, die ein knisterndes Warngeräusch auslöst, den Einsatz eines sogenannten Distanzelektroimpulsgerätes (Taser) an – ein Schuss wurde zunächst nicht ausgelöst. Der Mann legte sich für wenige Sekunden auf den Boden, stand dann wieder auf und lief auf die Polizisten in aggressiver Körperhaltung zu. Die Beamten setzten den Taser ein und legten dem Randalierer Handfesseln an. Mit Unterstützungskräften konnte er in Gewahrsam genommen werden. Durfte die Polizei auf Rainer D. schießen? Schüsse in Duisburg Durfte die Polizei auf Rainer D. schießen? Auf dem Weg zur Wache schlug der Randalierer mehrfach seinen Kopf gegen die Fensterscheibe des Streifenwagens und spuckte in Richtung der Beamten. Weil sich Hinweise darauf ergaben, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurden ein Rettungswagen und ein Arzt hinzugezogen. Dieser entnahm ihm eine Blutprobe und ordnete letztlich die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an. Die Ermittlungen zu den Personalien des Mannes laufen derzeit noch. Der Einsatz wurde vor Ort von einer Vielzahl von Passanten gefilmt. Für die weiteren Ermittlungen des Kriminalkommissariats 36 sind diese Videos von besonderem Interesse. Zeugen werden gebeten, unter der Rufnummer 0203 2800 Kontakt zur Duisburger Kriminalpolizei aufzunehmen. In den sozialen Medien kursiert ein Video, das einen Teil des Einsatzes an der Wanheimer Straße zeigt. In diesem Zusammenhang macht die Polizei darauf aufmerksam, dass die Verbreitung und Veröffentlichung von Videos, die in die Persönlichkeitsrechte von Bürgerinnen und Bürgern eingreifen, strafrechtliche Konsequenzen haben kann.

(dab)