Polizei sucht Zeugen 16-Jährige aus Duisburg-Walsum vermisst

Neue Ermittlungen haben ergeben, dass sich die 16-Jährige am Donnerstag, 4. Januar, iin der Zeit von 22.50 Uhr bis 23.15 Uhr an der Haltestelle Schwan auf der Friedrich-Ebert-Straße 41 in Duisburg Walsum aufgehalten hat. Von dort verliert sich ihre Spur. Die Vermisste trug zuletzt eine weiß-schwarze Bomberjacke mit dem weißen Schriftzug „AUTHORIZED“ an der Kragenrückseite