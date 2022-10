Ursula K. war mit Hund unterwegs : Duisburger Polizei sucht mit Hundertschaft nach dementer Seniorin

Duisburg Die 73 Jahre alte Ursula K. verschwand am Mittwochmorgen nach einem Spaziergang mit ihrem Hund. Nach Angaben der Polizei leidet sie unter einer fortgeschrittenen Demenz. Mehr als 100 Beamte durchkämmten am Donnerstag den Stadtwald.

Seit Mittwochmorgen sucht die Polizei Duisburg mit einem Großaufgebot nach der 73 Jahre alten Ursula K. aus dem Stadtteil Duissern. Die demente Seniorin verließ am Morgen gegen 7.45 Uhr mit ihrem hellbraunen Terrier ihre Wohnung an der Lotharstraße Richtung Stadtwald und kehrte seitdem nicht wieder zurück. Die Polizei geht davon aus, dass sie sich aufgrund ihrer Orientierungslosigkeit in einer hilflosen Lage befinden könnte.