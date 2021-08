Kriminalität in Duisburg : Polizei stoppt mutmaßliche Serieneinbrecher

Kriminalität in Duisburg

Die erste Festnahme hatte es bereits am 21. Juli gegeben. Foto: dpa/Silas Stein

Duisburg Der Duisburger Polizei ist ein Schlag gegen mutmaßliche Serieneinbrecher geglückt. Bereits am 21. Juli nahmen Ermittler des Duisburger Einbruchkommissariats in Marxloh einen 20-Jährigen fest.

Die Tatorte hätten sich von Vierlinden über Aldenrade nach Marxloh und Hamborn gezogen, so die Polizei. Die Verdächtigen waren in der Zeit zwischen März und Juli 2021 unterwegs und regelmäßig auf der Suche nach Bargeld, nahmen aber in einigen Fällen auch Tresore mit. Die mutmaßliche Schadensumme liege im fünfstelligen Bereich.