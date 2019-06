Einsatz in Duisburg : Polizei stellt Drogendealer bei Clanrazzia

Der 39-jährige Verdächtige wurde am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt. Foto: Michael Scholten

Duisburg Im Zuge einer Razzia gegen Clankriminalität in den Duisburger Stadtteilen Marxloh und Meiderich ist der Polizei ein Dealer ins Netz gegangen. Die Beamten stellten eine Tasche voller Drogen und eine scharfe Schusswaffe sicher.

Der Duisburger Polizei hat am Dienstagabend im Rahmen eines Einsatzes zur Bekämpfung der Clankriminalität einen 39-jährigen Mann festgenommen. Die Beamten hatten zwei Gaststätten in Marxloh an der Marien- und der Weseler Straße sowie ein Lokal in Meiderich an der Straße Unter den Ulmen kontrolliert.

In Meiderich fiel den Beamten nach Angaben der Polizei dabei im Hinterhof der Gaststätte ein Mann auf, der hektisch versuchte, eine Sporttasche zu verstecken. Nach Absprache mit der Duisburger Staatsanwaltschaft durchsuchten die Einsatzkräfte den Hinterhof und die Wohnung, die der 39-Jährige zusammen mit seiner Freundin bewohnt.

Dabei entdeckten die Beamten auch die Sporttasche, die der Tatverdächtige über einen Zaun geworfen hatte. In der Tasche befanden sich Päckchen mit Marihuana, Tütchen mit weißem Pulver und Pillen sowie eine scharfe Schusswaffe. In der Garage des Mannes auf dem Hinterhof nahmen die Einsatzkräfte zudem zwei Luftgewehre mit Munition an sich.

Die Polizisten nahmen den Verdächtigen vorläufig fest. Am Mittwoch kam der Mann auf Antrag der Duisburger Staatsanwaltschaft unter anderem wegen des Verdachts des bewaffneten Handels mit Drogen in nicht geringer Menge vor den Haftrichter. Der Richter ordnete die Untersuchungshaft an.

(th)