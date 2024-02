Großdemo in Duisburg Diese Straßen sperrt die Polizei am Samstag in der City

Zwischen 12 und 17 Uhr müssen Autofahrer und Benutzer von Bus und Bahn am Samstag in der Duisburger Innenstadt mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen rechnen. Grund ist die Demo am Samstag, zu der wie berichtet der DGB aufgerufen hat. Die Evangelische Kirche, Einrichtungen der Diakonie in Duisburg, Dinslaken und Oberhausen, der DVV-Konzern (Stadtwerke, Duisburger Verkehrsgesellschaft) und andere Einrichtungen schlossen sich bereits dem Aufruf an.