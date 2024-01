Vorfall in Duisburg Verfolgungsjagd mit Hubschrauber – Polizei schnappt fünf Männer

In einer Sackgasse auf der Wackerdonkstraße endete die Fahrt: Die Insassen des Transporters liefen davon. Die Einsatzkräfte konnten vier Erwachsene im Alter von 19, 27, 23 und 38 Jahren in einem naheliegenden Hotel stellen. Ein Polizeihubschrauber spürte die fünfte Person (25) in einem Gebüsch in der Nähe der A42 auf.