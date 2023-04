Vier Verletzte in Fitnessstudio Polizei nimmt Tatverdächtigen nach Messerangriff in Duisburg fest

Die Duisburger Polizei hat den Tatverdächtigen, der vier Männer mit einer Stichwaffe in einem Duisburger Fitnessstudio teils lebensbedrohlich verletzt haben soll, am Samstagabend festgenommen, dies bestätigte eine Sprecherin der Polizei unserer Redaktion. Die Festnahme soll um 0.01 Uhr erfolgt sein. Es soll sich um einen 26 Jahre alten Mann aus Syrien handeln. Der Tatverdächtige wurde in seiner Wohnung festgenommen – in der Duisburger Altstadt. Das Motiv der Tat ist noch nicht bekannt. Zuerst berichtete die „Bild“-Zeitung über den Zugriff.