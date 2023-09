Richter erlässt Haftbefehl Polizei nimmt mutmaßlichen Dealer am Kantpark fest

Duisburg · Polizisten in Zivil haben am Samstagabend einen Drogendealer am Kantpark in der Innenstadt festgenommen. Obwohl er sich heftig wehrte, konnte er dingfest gemacht werden. Inzwischen sitzt er in Untersuchungshaft.

19.09.2023, 11:27 Uhr

Der mutmaßlche Drogenhändler wurde festgenommen (Symbolbild). Foto: Bundespolizei

Zivilpolizisten haben gegen 19 Uhr am Samstag den nervös wirkenden 37-jährigen Radfahrer an der Friedrich-Wilhelm-Straße in Höhe des Kantparks kontrolliert. Während der Mann seine Bauchtasche öffnete, um seinen Reisepass herauszuholen, sahen die Einsatzkräfte eine größere Bargeldsumme und verschreibungspflichtige Medikamente. Bei der Durchsuchung des 37-Jährigen entdeckten die Polizisten im Beckenbereich mehrere Plastikkugeln, die mit Betäubungsmitteln befüllt waren. Als die Beamten dem Tatverdächtigen mitteilten, dass er sie zur Dienststelle begleiten muss, wollte er sich losreißen und flüchten. Weil der Mann nach Polizeiangaben „kaum zu bändigen" war, eilte ein aufmerksamer Zeuge (22) den Polizisten zur Hilfe. Mit vereinten Kräften legten sie ihm Handschellen an und brachten ihn zur Wache. Da bei seiner Durchsuchung weitere Drogen aufgefunden wurden, leiteten die Ermittler gegen den Radfahrer, der sich zudem noch illegal in Deutschland aufhält, ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln und des illegalen Aufenthaltes ein. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wurde der Festgenommene einem Richter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ.

(RP)