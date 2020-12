„Corona ist mir scheißegal“ : Polizei löst Weihnachtsfeier mit 25 Menschen in Duisburg auf

Von den Corona-Beschränkungen ließen sich die Feiernden nicht abhalten. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Duisburg 25 Personen, darunter 14 Kinder, feierten am Donnerstagabend eine Geburtstags- und Weihnachtsparty in Duisburg. Die Polizei löste die Feierlichkeiten auf und nahm zwei Männer in Gewahrsam, die sich heftig wehrten. Einer der beiden trat nach den Beamten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Polizei hat in Duisburg eine Weihnachts- und Geburtstagsfeier mit zwei Dutzend Erwachsenen und Kindern aufgelöst. Im Wohnzimmer des Gastgebers im Stadtteil Hochfeld seien 11 Erwachsene und 14 Kinder aus fünf Haushalten bei lauter Musik dabei gewesen, teilten die Beamten am Montag mit.

Als die wegen Lärmbelästigung gerufenen Polizisten einem alkoholisierten 40-Jährigen erklärt hätten, dass ein solches Fest derzeit verboten sei, habe dieser zunehmend aggressiv reagiert und rief: „Corona ist mir scheißegal, scheiß Masken, scheiß Gesetze.“ Der Mann kam in Gewahrsam.

Ein 48-jähriger Bekannter, der versucht haben soll, die Polizisten bei dem Einsatz am ersten Weihnachtstag zu treten, musste zudem die Nacht in einer Zelle verbringen. Die Beamten schrieben Strafanzeigen. Die feiernde Gesellschaft erhielt zudem Anzeigen wegen der Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung.

(dpa/atrie)