Kampf gegen Clankriminalität in Duisburg : Polizei findet Machete, Messer und Drogen bei Kontrollen in Shisha-Bars

Süden Polizei und Ordnungsamt kontrollierten am Dienstag mehrere Shisha-Bars in den Duisburger Stadtteilen Hochfeld und Wanheimerort. Die Beamten fanden allerhand Illegales.

Weil sich in einem Objekt an der Wanheimer Straße in Hochfeld ein junger Mann (19) aufhielt, der sich nicht ausweisen und keine Meldeadresse vorweisen konnte, nahmen die Beamten ihn wegen Verdachts des illegalen Aufenthaltes vorläufig fest. In seiner Hosentasche fanden die Polizisten ein Messer. Bei einem 42-Jährigen entdeckten die Ermittler ein Einhandmesser und stellten es sicher. Bei einem 26-Jährigen fanden die Polizisten Drogen und Geldscheine in kleiner Stückelung. Sie leiteten ein Strafverfahren wegen des Verdachtes des Handelns mit Betäubungsmitteln ein.