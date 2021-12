Fälle aus Erfurt und Frankenthal : Polizei Duisburg klärt schweren Kindesmissbrauch auf

Duisburg Weil sich die Missbrauchstäter oft nur im „Darknet“ zu erkennen geben, ist die Ermittlungsarbeit mühsam. Doch die Beamten können auch immer wieder Fahndungserfolge verbuchen. Wie zwei aktuelle Fälle beweisen.

Immer wieder hat die Duisburger Polizei im Rahmen der Zusammenarbeit in der Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime Nordrhein-Westfalen (ZAC NRW) mit Kindesmissbrauch zu tun. Die Täter agieren meist im „Darknet“. Dort teilen sie Bilder des Missbrauchs, vernetzen sich. Und sind schwer zu überführen. In zwei Fällen sind den Duisburger Beamten nach eigenen Angaben nun aber Erfolge gelungen.

August 2021, Frankenthal in Rheinland-Pfalz: Auch hier identifiziert die Duisburger Kripo einen 39-Jährigen, der seine zehnjährige Nichte mehrfach sexuell missbraucht haben soll. Die Beamten nehmen ihn fest, durchsuchen seine Wohnung und stellen umfangreiches Beweismaterial sicher. Unterstützt werden sie dabei von Experten des Landeskriminalamts NRW, die mit ihrem „Mobilen Datenerfassungs- und Analyselabor“ ebenfalls vor Ort sind. Das hochmoderne Fahrzeug ermöglicht den Ermittlern bereits am Tatort die Auswertung erster Datenträger und somit einen wertvollen Zeitgewinn. Der Beschuldigte wurde auf Antrag der bei der Staatsanwaltschaft Köln angesiedelten ZAC NRW einem Haftrichter vorgeführt. Er sitzt derzeit in Untersuchungshaft.