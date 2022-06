Online-Verkauf in Duisburg : Polizei hebt Labor für illegale Potenzmittel aus

Online-Verkauf in Duisburg

Duisburg Ein Mann aus Duisburg hat offenbar im großen Stil Potenzmittel illegal produziert und verkauft. Bei einer Verkehrskontrolle fand die Polizei mehrere Eimer mit Tabletten und Pulver. Der 48-Jährige behauptet erst, es handle sich um pflanzliche Nahrungsergänzungsmittel.

Die Polizei hat in einem Container in Duisburg ein illegales Labor zur Produktion von Potenzmitteln entdeckt. Ein 48-Jähriger soll die Arzneimittel darin gefälscht und im Internet einen sechsstelligen Betrag mit ihnen eingenommen haben, wie die Polizei am Montag berichtete. Ein knappes Jahr lang habe der die Tabletten von Duisburg aus online verkauft.