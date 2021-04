Duisburger landet in U-Haft : Polizei findet zahlreiche Waffen und Drogen in der Wohnung eines 41-Jährigen

Polizei findet zahlreiche Waffen und Drogen in der Wohnung eines 41-Jährigen

Duisburger landet in U-Haft

Die Polizei fand in der Wohnung des Mannes diverse Waffen. Foto: Polizei Duisburg

Duisburg Die Polizei Duisburg hat einen 41-jährigen Mann festgenommen. Er soll mit Drogen gehandelt haben und steht darüber hinaus unter dem Verdacht, in der Innenstadt Fensterscheiben mit Stahlkugeln beschossen zu haben.

Die Polizei Duisburg hat am Freitag im Rahmen eines Verfahrens wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz die Wohnung eines 41-Jährigen auf der Steinschen Gasse durchsucht. Dabei stießen die Beamten auf diverse Waffen.

Außerdem stießen die Polizisten im Gefrierfach in der Küche auf etwa 1,7 kg Amphetamin. Sie stellten die Waffen und die Drogen sicher und nahmen den Verdächtigen vorläufig fest. Der 41-Jährige kam am Freitag auf Antrag der Duisburger Staatsanwaltschaft unter anderem wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln in Untersuchungshaft.